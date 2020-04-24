Орнитолог усомнился в возможности заражения COVID-19 от птиц

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Птицы могут переносить вирусы, в том числе различные коронавирусы. Об этом Москве 24 рассказал кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик.

"Птицы могут переносить вирусы, в том числе коронавирус. Но ни одного случая заражения COVID-19, из-за которого мы оказались в изоляции, таким путем на данный момент не известно, не зарегистрировано", – сказал он.





Евгений Коблик орнитолог Есть ряд птичьих заболеваний, которые передаются человеку. В том числе и вирусные, например птичий грипп. Это нормальное явление в природе. Мы заражаемся вирусами от многих животных, не только от птиц. Я бы порекомендовал меньше кормить голубей в городах.

Ранее сообщалось, что существует риск неконтролируемого распространения коронавируса птицами, дикими и домашними животными, а также насекомыми.

По словам директора Института экологии Высшей школы экономики Бориса Моргунова, отсутствие экспертного мнения на эту тему вызывает социальную напряженность. В качестве примера он приводит околонаучные сообщения об опасности животных.

По этой причине специалисты из Высшей школы экономики обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой и в Совет Федерации с предложением создать систему мониторинга опасности.

Преодолевая большие расстояния, птицы могут переносить, например, вирус гриппа, коронавирус или возбудителей клещевого энцефалита, говорят ученые. Кроме того, специалисты подчеркнули, что в Китае были сообщения о заражении летучих мышей, собак и кошек.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончалось. В России общая численность инфицированных на территории РФ составляет 62 773 человека.





Соболева Илона