Главный кинолог России не исключил, что собаки могут выявлять носителей коронавируса

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил в беседе с Москвой 24, что собаки теоретически могут определять людей, больных коронавирусом. По его словам, это возможно потому, что у каждой болезни есть свой специфический запах.

Ранее на сайте New York Post появилась информация со ссылкой на Лондонскую школу гигиены и тропической медицины, что собаки могут выявлять зараженных COVID-19 по специфическому запаху респираторных заболеваний. Ученые организации даже готовы натренировать собак в течение шести недель. Они рассчитывают, что таким образом смогут проверять по 250 человек в час.

"Давно известно о невероятно чувствительном обонянии собак. Эта способность делает их эффективными в распознавании запахов для применения в совершенно разных отраслях: поиску взрывчатых и наркотических веществ, поиску людей (некоторые породы способны брать след даже 100-часовой давности), а также распознаванию молекулярных маркеров различных заболеваний", – объяснил Голубев.





Владимир Голубев президент Российской кинологической федерации Благодаря безупречному нюху собаки могут почувствовать патологические изменения в организме человека. Сейчас, например, есть опыт выявления по запаху специально обученными псами таких недугов, как малярия, болезнь Паркинсона, онкологические заболевания, диабет I типа. Маркером болезни при этом является повышенное количество изопрена при дыхании, и собака это может учуять.

По словам эксперта, если вирус попал в организм человека, он начинает распространяться, вызывать воспаления и внутренние изменения, вследствие чего появится определенный запах, который при выдохе пес способен уловить в воздухе. "​Многие собаки улавливают даже малейшие изменения температуры тела", – добавил Голубев.



Для того чтобы собака могла распознать болезнь, по словам эксперта, требуются серьезные, продуманные кинологические методики и ежедневные интенсивные тренировки. "Такие тренировки проходят в специализированных центрах и только с теми собаками, которые проходят отбор. Их тестируют на интерес и способность находить запахи. Обучить распознавать конкретный запах можно в течение 3-5 недель ежедневных тренировок", – объяснил Голубев.

При этом кинолог добавил, что "собачья диагностика" заболеваний остается предметом дискуссионным. И зачастую достигнуть желаемого результата не получается из-за особенностей характера животного или его способностей к дрессировке.

В свою очередь, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Москвой 24 назвал предложение диагностики COVID-19 с помощью собак сомнительным, а возможности животных работать в этом направлении – недоказанными. "Достоверных данных, говорящих о том, что животные вообще способны распознавать таким способом заболевшего человека, нет", – заявил Викулов.

Ранее стало известно, что до конца текущей недели в России может быть разработана тест-система, определяющая подходящих доноров плазмы для лечения тяжелых пациентов с COVID-19. Кроме того, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в стране проходят регистрацию восемь новых тест-систем на определение коронавирусной инфекции и четыре препарата для ее лечения.

19 апреля Сергей Собянин утвердил выплаты за донорскую деятельность, направленную на борьбу с COVID-19. Столичный житель за каждые 150 миллилитров сданной крови получит 1 250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей.

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Анастасия Павелко, Наталья Чепрукова