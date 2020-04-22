Главный кинолог России не исключил, что собаки могут выявлять носителей коронавируса

Фото: ТАСС/PA Photos/Carl Court
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил в беседе с Москвой 24, что собаки теоретически могут определять людей, больных коронавирусом. По его словам, это возможно потому, что у каждой болезни есть свой специфический запах.
Ранее на сайте New York Post появилась информация со ссылкой на Лондонскую школу гигиены и тропической медицины, что собаки могут выявлять зараженных COVID-19 по специфическому запаху респираторных заболеваний. Ученые организации даже готовы натренировать собак в течение шести недель. Они рассчитывают, что таким образом смогут проверять по 250 человек в час.
"Давно известно о невероятно чувствительном обонянии собак. Эта способность делает их эффективными в распознавании запахов для применения в совершенно разных отраслях: поиску взрывчатых и наркотических веществ, поиску людей (некоторые породы способны брать след даже 100-часовой давности), а также распознаванию молекулярных маркеров различных заболеваний", – объяснил Голубев.
По словам эксперта, если вирус попал в организм человека, он начинает распространяться, вызывать воспаления и внутренние изменения, вследствие чего появится определенный запах, который при выдохе пес способен уловить в воздухе. "Многие собаки улавливают даже малейшие изменения температуры тела", – добавил Голубев.
Для того чтобы собака могла распознать болезнь, по словам эксперта, требуются серьезные, продуманные кинологические методики и ежедневные интенсивные тренировки. "Такие тренировки проходят в специализированных центрах и только с теми собаками, которые проходят отбор. Их тестируют на интерес и способность находить запахи. Обучить распознавать конкретный запах можно в течение 3-5 недель ежедневных тренировок", – объяснил Голубев.
При этом кинолог добавил, что "собачья диагностика" заболеваний остается предметом дискуссионным. И зачастую достигнуть желаемого результата не получается из-за особенностей характера животного или его способностей к дрессировке.
В свою очередь, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Москвой 24 назвал предложение диагностики COVID-19 с помощью собак сомнительным, а возможности животных работать в этом направлении – недоказанными. "Достоверных данных, говорящих о том, что животные вообще способны распознавать таким способом заболевшего человека, нет", – заявил Викулов.
Ранее стало известно, что до конца текущей недели в России может быть разработана тест-система, определяющая подходящих доноров плазмы для лечения тяжелых пациентов с COVID-19. Кроме того, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в стране проходят регистрацию восемь новых тест-систем на определение коронавирусной инфекции и четыре препарата для ее лечения.
19 апреля Сергей Собянин утвердил выплаты за донорскую деятельность, направленную на борьбу с COVID-19. Столичный житель за каждые 150 миллилитров сданной крови получит 1 250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей.
Когда нужно вызывать скорую помощь
Читайте также
Анастасия Павелко, Наталья Чепрукова
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: