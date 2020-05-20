В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно снимать клеща с кожи

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
При попадании клеща на тело можно достать его самостоятельно при соблюдении обязательных рекомендаций. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
"Удалять клеща, если он все-таки попал на тело, можно самому. Подцепить близко к коже, держать строго перпендикулярно, повернуть вокруг оси на 360 градусов и потянуть", – посоветовала Шашина.
Она рассказала, что подцепить клеща можно в лесах и парковых зонах. Они в основном обитают в лесной подстилке и траве, при этом на деревья не заползают, отметила эксперт.
"Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам, и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10–15 минут", – подчеркнула Шашина.
Она рекомендовала в целях профилактики при выходе на улицу надевать длинные штаны, заправляя их внизу в носки с плотными резинками или в сапоги. Самым эффективным средством для защиты от клещей она назвала инсектоакарицидные препараты.
"Самое эффективное средство защиты – это аэрозоли с убивающим клещей действием, они называются инсектоакарицидные. Можно применять репиленты, но это менее эффективное средство", – заключила специалист.
В марте Роспотребнадзор предупредил о затяжном сезоне клещей. Кроме того, говорилось, что сезон активности клещей в Москве может продлиться восемь месяцев.
Ранее сотрудник лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина советовала москвичам, отправляясь на природу, надевать глухую одежду и головной убор. Домашних животных она рекомендовала опрыскивать специальными растворами или надевать на них ошейники.
Другой мерой профилактики может стать прививка от клещевого энцефалита, но это не защитит от опасных последствий встречи с клещами на 100%, подчеркивала Кривошеина. По ее словам, основной способ уберечься – не ходить по заросшим местам и постоянно осматривать себя.
Москвичам расскажут, как защитить своих питомцев от клещей
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