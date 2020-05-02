Фото: Москва 24

В Москве продолжают активизироваться клещи. С начала весны за медицинской помощью после укуса этих насекомых уже обратились 112 человек, передает портал мэра и правительства столицы.

Согласно данным Роспотребнадзора, случаев инфекционного заражения выявлено не было.

Несмотря на то, что в городе действует режима самоизоляции, мер по борьбе с клещами все равно проводятся. В частности, специалисты обрабатывают специальными средствами особо охраняемые природные территории.

При выходе на улицу в случае крайней необходимости в ведомстве рекомендуют надевать облекающую закрытую одежду, а также головной убор. Кроме того, особую защиту при прогулке следует обеспечить питомцам.

В случае укуса клеща настоятельно не рекомендуется извлекать его самостоятельно – следует оперативно обратиться ко врачу.

Ранее в Роспотребнадзоре предупреждали о затяжном сезоне клещей. Кроме того, в начале календарной весны говорилось, что сезон активности клещей в Москве может продлиться восемь месяцев.