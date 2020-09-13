В РАН рассказали о начале осеннего сезона клещей

Фото: Москва 24
Осень является сезоном повышенной активности лесных, луговых и степных клещей практически на всей территории России.
Об этом радио Sputnik рассказала сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Оксана Белова.
По ее словам, в европейской части России осенью будет второй пик активности лесных клещей. В этой связи при прогулке по лесу нужно соблюдать повышенные меры предосторожности.
"Да, осенью придется быть начеку при походе в лес за грибами, во время пикников и так далее", – предупредила ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов.
При этом Белова подчеркнула, что нет сезонного деления по заболеваниям – клещи могут быть заражены патогенами всегда.
Она напомнила, что при походе в лес следует заправлять штаны в носки, а также надеть головной убор. Тогда у клеща нет шанса подползти под одежду.
Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН Нина Тикунова ранее рассказала, что клещи чаще кусают тех, кто сильнее пахнет.
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