11 москвичей обратились к врачам из-за укусов клещей

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В больницы Москвы обратились 11 человек из-за укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
"За 15-ю неделю текущего года случаев присасывания клещей на территории Москвы не зарегистрировано, в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратились 11 человек. Укусы в основном произошли на территории Московской области", – говорится в материале.
На территории столицы каждый год регистрируются только завозные случаи. В этом сезоне с 1 января текущего года против клещевого вирусного энцефалита в городе привили 8 072 человека, в том числе 3 051 ребенка.
Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил россиян, что в 2021 году прогнозируется неблагоприятная обстановка с природными очагами клещевых инфекций.
Специалисты института отмечают, что со сходом снега и повышением температуры воздуха клещи активизировались. С начала 2021 года в 24 субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов уже зафиксирован 181 случай укусов этими насекомыми.
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