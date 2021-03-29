Эксперт рассказал, когда в Москве начнется сезон клещей

Фото: depositphotos/Erik_Karits
Энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров рассказал Москве 24, что клещи могут появиться в столице уже в ближайшее время. По словам специалиста, насекомые выйдут из спячки, как только в городе полностью растает снежный покров.
"Они появятся очень скоро, как только сойдет снег. Причем могут неравномерно повылезать: то есть в местах, где покров снежный лежит, их еще не будет, но в то же время в другом, более теплом районе, где снег уже стаял, они могут активизироваться", – рассказал Захаров.
При этом он отметил, что наиболее опасными местами являются леса, а также луга с высокой травой и кустарниками. Там риск встретить клеща существенно выше.
"Прежде всего они обитают в лесу, в кустарниках. В основном они водятся в тех местах, где большое количество мелких млекопитающих грызунов, где спокойно и достаточно густая растительность", – объяснил специалист.
Однако он отметил, что есть небольшая вероятность и встретить клещей прямо в городе: они перемещаются с места на место, впиваясь в мелких животных. "Так что какая-нибудь кошка или мышка может перенести клеща куда угодно. Правда, вероятность этого события не слишком велика", – пояснил Захаров.
Он также напомнил о правилах поведения, если клеща обнаружили на теле человека.
Он также напомнил, что с наступлением тепла после любой прогулки в лесу или местах с густой растительностью по возвращении домой необходимо снять всю одежду, вытряхнуть ее, а желательно – простерилизовать. Тело нужно сразу же осмотреть на предмет впившихся организмов.
Ранее синоптики рассказали, что снег может полностью растаять в Москве уже в начале апреля. Они уточнили, что этот процесс будет усиливаться по мере роста температуры в городе.
Кроме того, дожди в конце марта ускорят сход снежного покрова. При температуре 3–4 градуса тепла он может исчезнуть к 6 апреля.
Так, в прошедшие выходные сугробы в Москве уменьшились на 10 сантиметров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: