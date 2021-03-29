Эксперт рассказал, когда в Москве начнется сезон клещей

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Энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров рассказал Москве 24, что клещи могут появиться в столице уже в ближайшее время. По словам специалиста, насекомые выйдут из спячки, как только в городе полностью растает снежный покров.

"Они появятся очень скоро, как только сойдет снег. Причем могут неравномерно повылезать: то есть в местах, где покров снежный лежит, их еще не будет, но в то же время в другом, более теплом районе, где снег уже стаял, они могут активизироваться", – рассказал Захаров.

При этом он отметил, что наиболее опасными местами являются леса, а также луга с высокой травой и кустарниками. Там риск встретить клеща существенно выше.

"Прежде всего они обитают в лесу, в кустарниках. В основном они водятся в тех местах, где большое количество мелких млекопитающих грызунов, где спокойно и достаточно густая растительность", – объяснил специалист.

Однако он отметил, что есть небольшая вероятность и встретить клещей прямо в городе: они перемещаются с места на место, впиваясь в мелких животных. "Так что какая-нибудь кошка или мышка может перенести клеща куда угодно. Правда, вероятность этого события не слишком велика", – пояснил Захаров.

Он также напомнил о правилах поведения, если клеща обнаружили на теле человека.





Анатолий Захаров энтомолог, доктор биологических наук Если клещ не впился, его нужно срочно удалить с тела и уничтожить. Если он успел впиться, ни в коем случае не стоит его быстро дергать кое-как. В аптеках сейчас продаются специальные наборы – извлеките клеща с их помощью. Затем клеща можно сдать в лабораторию на анализ. Реально зараженных клещей среди всех – мизерный процент. Но перестраховаться можно.

Он также напомнил, что с наступлением тепла после любой прогулки в лесу или местах с густой растительностью по возвращении домой необходимо снять всю одежду, вытряхнуть ее, а желательно – простерилизовать. Тело нужно сразу же осмотреть на предмет впившихся организмов.

Ранее синоптики рассказали, что снег может полностью растаять в Москве уже в начале апреля. Они уточнили, что этот процесс будет усиливаться по мере роста температуры в городе.

Кроме того, дожди в конце марта ускорят сход снежного покрова. При температуре 3–4 градуса тепла он может исчезнуть к 6 апреля.

Так, в прошедшие выходные сугробы в Москве уменьшились на 10 сантиметров.