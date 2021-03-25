Сугробы в Москве за выходные уменьшатся на 10 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В течение выходных сугробы в Москве уменьшатся на 10 сантиметров. При этом полностью снег растает к концу первой декады апреля, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Если 25 марта, когда среднесуточная температура впервые в сезоне оказалась в положительном секторе термометров, сугробы в городе составляли 33 сантиметра, то в предстоящие выходные под воздействием солнечного тепла они "сдуются" до 22–25 сантиметров", – отметили синоптики.

Потепление усилится в понедельник и вторник, что уменьшит снежный покров до 16–19 сантиметров.

"В среду, в последний день марта, к теплу добавятся еще и обложные весенние дожди (до 10 миллиметров за сутки, или одна треть месячной нормы), и снежный наст окажется "съеденным" почти наполовину", – добавили специалисты.

Уточняется, что в начале апреля снежный покров будет представлять собой "слезы". Его высота не будет превышать 1–3 сантиметров.

Ранее сообщалось, что 31 марта москвичей ожидает смена сухой погоды на проливные дожди. Экстремального половодья в Москве не ожидается из-за недостатка влаги в апреле.

