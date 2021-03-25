Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:57

Синоптики рассказали о потеплении до 12 градусов в столице

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в ближайшее время в Москве потеплеет до 12 градусов. Об этом сообщает RT.

По его словам, воздух в столице начнет прогреваться с 27 и 28 марта.

"По многолетним данным, метеорологическая весна наступает 27 марта, когда среднесуточная температура равняется 0 градусов. И дальше, 28, 29 марта, – уже плюсовая среднесуточная температура. Мы как раз к этому сейчас подходим. Ночь еще прохладная, но день уже плюсовой", – сказал Цыганков. Ожидается, что после 26 марта ночью столбики термометров покажут около 0 градусов.

Как отметил заместитель начальника ведомства, в пятницу воздух прогреется до 8 градусов тепла, в субботу температурные значения будут такие же. В воскресенье, 28 марта, температура воздуха достигнет +9 градусов.

Уже 31 марта столбики термометров москвичей могут достигнуть отметки в +12 градусов в дневные часы.

Ранее говорилось, что москвичей ждут три солнечных дня до конца недели. В субботу пройдут небольшие осадки, а в воскресенье в регион вернется солнце.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать