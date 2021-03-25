Синоптики рассказали о потеплении до 12 градусов в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в ближайшее время в Москве потеплеет до 12 градусов. Об этом сообщает RT.

По его словам, воздух в столице начнет прогреваться с 27 и 28 марта.

"По многолетним данным, метеорологическая весна наступает 27 марта, когда среднесуточная температура равняется 0 градусов. И дальше, 28, 29 марта, – уже плюсовая среднесуточная температура. Мы как раз к этому сейчас подходим. Ночь еще прохладная, но день уже плюсовой", – сказал Цыганков. Ожидается, что после 26 марта ночью столбики термометров покажут около 0 градусов.

Как отметил заместитель начальника ведомства, в пятницу воздух прогреется до 8 градусов тепла, в субботу температурные значения будут такие же. В воскресенье, 28 марта, температура воздуха достигнет +9 градусов.

Уже 31 марта столбики термометров москвичей могут достигнуть отметки в +12 градусов в дневные часы.

Ранее говорилось, что москвичей ждут три солнечных дня до конца недели. В субботу пройдут небольшие осадки, а в воскресенье в регион вернется солнце.