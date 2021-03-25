Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Текущая неделя порадует жителей столичного региона тремя солнечными днями, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, с четверга по субботу столбики термометров покажут 6–8 градусов, а в воскресенье – до 9 градусов тепла. В четверг и пятницу будет облачно с прояснениями. В субботу пройдут небольшие осадки, а в воскресенье в регион вернется солнце.

"Солнечная погода позволяет почувствовать запах весны. Какие прогнозы? Наступает антициклонический режим", – цитирует Вильфанда РИА Новости.

Синоптик предупредил, что это не сумасшедшее потепление – такой температурный фон лишь на 2–4 градуса выше нормы.

Накануне сообщалось, что москвичи смогут загореть на солнце в выходные. В эти дни воздух в городе прогреется до 10 градусов тепла. Поскольку Москва будет находиться в гребне антициклона, в выходные будет слабый ветер, что улучшит комфортность погоды.

Также стало известно, что в Москве температура воздуха будет превышать +15 градусов во второй половине апреля. В предстоящем апреле на европейской территории России температура воздуха будет около или выше нормы. Москвичи смогут почувствовать настоящее тепло и ходить без плащей.