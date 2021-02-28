Москвичам предрекли слякоть до апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что "слякотная погода" в городе прекратится только в апреле.

По ее словам, март в России фактически зимний месяц, когда еще бывает значительное количество снега.

В этой связи синоптики предполагают, что в этом году снег в столице пролежит до конца марта.

Позднякова выразила уверенность, что если будет теплое начало апреля, то он быстро растает.

"Так что слякотная погода с тающими водами, скорее всего, прекратится только в апреле", – сказала метеоролог в беседе с "Вечерней Москвой".

Гидрометцентр ранее сообщил, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температуры.

Температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, установится не раньше середины апреля.