Москвичам пообещали холодный март

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что март встретит москвичей легкими морозами.
По словам синоптика, в последние выходные февраля начнется "слабая оттепель". Также ожидаются осадки в виде снега, сообщает "Вечерняя Москва".
Однако первый месяц календарной весны начнется с отрицательных значений. Ночью ожидается 3-8 градусов ниже нуля, а днем – минус 1-6.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Кроме того, ожидаются кратковременные "заряды" снега.
"То есть оттепель сменится похолоданием, когда придет календарная весна. А вообще март весь холодным будет", – сказал Тишковец.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.
В столице объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: