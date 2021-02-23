Москвичам пообещали холодный март

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что март встретит москвичей легкими морозами.

По словам синоптика, в последние выходные февраля начнется "слабая оттепель". Также ожидаются осадки в виде снега, сообщает "Вечерняя Москва".

Однако первый месяц календарной весны начнется с отрицательных значений. Ночью ожидается 3-8 градусов ниже нуля, а днем – минус 1-6.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Кроме того, ожидаются кратковременные "заряды" снега.

"То есть оттепель сменится похолоданием, когда придет календарная весна. А вообще март весь холодным будет", – сказал Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.