Мороз до минус 33 градусов пообещали жителям столичного региона

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центра европейской части России 23 февраля ожидает похолодание.

"Конечно, бывает погода 23 февраля и мягкая, с женскими чертами, но на этот раз будет по-настоящему с суровыми качествами погода", – сказал синоптик РИА Новости.

По его словам, температура воздуха в столице днем опустится до минус 15-17 градусов, по области – до минус 19. Отклонение от нормы составит 6-7 градусов.

"Ночью минус 23-25 градусов в Москве, в центре города около минус 20, а по области до минус 28 градусов, а в пониженных местах до минус 33 градусов", – указал Вильфанд.

При этом будет маловетрено и солнечно. Метеоролог добавил, что такая "мужская" погода будет характерна для всего центра европейской части России.

До этого Вильфанд спрогнозировал потепление в центральной части европейской России с 26 февраля. По его словам, дневная температура после указанной даты будет варьироваться от 2 до 5 градусов мороза.