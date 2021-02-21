Мороз до минус 33 градусов пообещали жителям столичного региона

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центра европейской части России 23 февраля ожидает похолодание.
"Конечно, бывает погода 23 февраля и мягкая, с женскими чертами, но на этот раз будет по-настоящему с суровыми качествами погода", – сказал синоптик РИА Новости.
По его словам, температура воздуха в столице днем опустится до минус 15-17 градусов, по области – до минус 19. Отклонение от нормы составит 6-7 градусов.
"Ночью минус 23-25 градусов в Москве, в центре города около минус 20, а по области до минус 28 градусов, а в пониженных местах до минус 33 градусов", – указал Вильфанд.
При этом будет маловетрено и солнечно. Метеоролог добавил, что такая "мужская" погода будет характерна для всего центра европейской части России.
До этого Вильфанд спрогнозировал потепление в центральной части европейской России с 26 февраля. По его словам, дневная температура после указанной даты будет варьироваться от 2 до 5 градусов мороза.
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