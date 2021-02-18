Сугробы в Москве вырастут на 12 см в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В праздничные выходные, с 21 по 23 февраля, сугробы в Москве вырастут на 10–12 сантиметров. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"В феврале этого года снега в столице выпадает больше нормы, что происходит на фоне морозной погоды. Для средней полосы России это не характерно", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во время праздников москвичей ждет "барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления. Это может сказаться на метеозависимых людях. По словам синоптиков, показания барометра будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба за каждые сутки – 747, 756, 746.
Врач предупредил, что людям, имеющим хронические заболевания, нужно быть более осторожными в эти дни.
Также москвичей предупреждали о "пилообразной погоде". Отмечалось, что в столице установится переменчивая погода с резкими перепадами температуры.
"Атмосфера": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 18 февраля
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