В Москве социальные службы помогают бездомным в морозы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице в холодную погоду работают пункты социальной помощи бездомным, где можно согреться, поесть, переночевать и получить доврачебную помощь. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения.

"В городе работают Центр социальной адаптации имени Глинки и четыре его филиала, пять мобильных пунктов обогрева, два пункта оказания срочной соцпомощи. На улицах города также работает мобильная служба "Социальный патруль", – сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, пункты обогрева круглосуточно работают на привокзальных площадях около Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Это автобусы мобильной службы "Социальный патруль".

В пунктах есть кипяток, а также наборы продуктов быстрого приготовления.

Кроме того, в Центре социальной адаптации имени Глинки помогают восстановить документы, вернуться домой, при необходимости оказывают помощь в оформлении регистрации, пенсии, установлении инвалидности, помогают с поиском работы. Также там можно получить юридическую и психологическую помощь.

Москвичам напомнили, что оказать помощь бездомному можно, позвонив в службу "Социальный патруль" по телефонам +7 (499) 357-01-80 и +7 (495) 720-15-08.

Ранее сообщалось, что в условиях аномальных холодов МЧС разворачивает пункты обогрева вблизи федеральных трасс. Они предназначены для оказания помощи водителям и пассажирам, транспортные средства которых по каким-либо причинам не могут продолжить движение. Внутри питание, горячий чай, необходимые медикаменты, зарядные устройства. В Ульяновской области развернули 27 пунктов обогрева вблизи федеральных трасс. В ведомстве сообщили, что всего в регионе функционируют 57 мобильных и стационарных пунктов.