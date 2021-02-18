В Москве социальные службы помогают бездомным в морозы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В столице в холодную погоду работают пункты социальной помощи бездомным, где можно согреться, поесть, переночевать и получить доврачебную помощь. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения.
"В городе работают Центр социальной адаптации имени Глинки и четыре его филиала, пять мобильных пунктов обогрева, два пункта оказания срочной соцпомощи. На улицах города также работает мобильная служба "Социальный патруль", – сообщили в пресс-службе.
Как уточняется, пункты обогрева круглосуточно работают на привокзальных площадях около Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Это автобусы мобильной службы "Социальный патруль".
В пунктах есть кипяток, а также наборы продуктов быстрого приготовления.
Кроме того, в Центре социальной адаптации имени Глинки помогают восстановить документы, вернуться домой, при необходимости оказывают помощь в оформлении регистрации, пенсии, установлении инвалидности, помогают с поиском работы. Также там можно получить юридическую и психологическую помощь.
Москвичам напомнили, что оказать помощь бездомному можно, позвонив в службу "Социальный патруль" по телефонам +7 (499) 357-01-80 и +7 (495) 720-15-08.
Ранее сообщалось, что в условиях аномальных холодов МЧС разворачивает пункты обогрева вблизи федеральных трасс. Они предназначены для оказания помощи водителям и пассажирам, транспортные средства которых по каким-либо причинам не могут продолжить движение. Внутри питание, горячий чай, необходимые медикаменты, зарядные устройства. В Ульяновской области развернули 27 пунктов обогрева вблизи федеральных трасс. В ведомстве сообщили, что всего в регионе функционируют 57 мобильных и стационарных пунктов.
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