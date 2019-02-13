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03:00

Смертность бездомных от переохлаждения в Москве сократилась в сто раз

общество город

03:00

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Смертность бездомных от переохлаждения в столице за последние 15 лет сократилась в сто раз.

Об этом сообщил директор Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства им. Е. Глинки Сергей Тимошенков.

По его словам, в 2002-2003 годах зимой погибло 1 тысяча 223 человека, а в 2017-2018 годах – 11.

"Сейчас в Москве работают палатки с обогревом и горячим питанием, оказывается масштабная помощь в стационарах, работает "Социальный патруль", – сказал Тимошенков.

В декабре 2018 года был открыт новый пункт оказания срочной социальной помощи бездомным гражданам на улице Иловайская, дом 2.

Там люди без определенного места жительства могут согреться, поесть и отдохнуть в любое время суток. Помещение отапливается и рассчитано на 60 мест.

Москвичей ранее призвали жертвовать теплую одежду бездомным в холода.

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общество город

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