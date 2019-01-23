Холода в Москве: как помочь бездомным?

Многие организации заботятся о тех, кто остался без крыши над головой, и выдают им теплую одежду. Если хотите им посодействовать и помочь бездомным выжить в морозы, вот несколько мест, где принимают зимние вещи для нуждающихся. Как правило, в социальных центрах просят приносить стираные вещи в хорошем состоянии, другие могут не принять. Лучше отдавать мужскую одежду больших размеров, ведь в основном бродяжничают мужчины, да и такие вещи каждому подойдут.

Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Государственная организация заботится о бездомных уже более 20 лет. У центра несколько векторов работы: поиск нуждающихся на улицах города – этим занимается "Социальный патруль", предоставление ночлега и социальная помощь (сюда входит психологическая поддержка, медицинские услуги и даже трудоустройство, если есть пакет документов). Но в приоритете у центра все-таки услуги первой необходимости: накормить, напоить, одеть и спать уложить. Организация живет на дотации государства, но и от помощи горожан никогда не отказывается. Приносить теплые вещи и обувь можно с 9:00 до 16:45 по адресу улица Иловайская, 2.

Московский городской центр дезинфекции

Главная задача предприятия – дезинфекция, причем чего угодно: помещений, вещей, вентиляций и даже мусоровозов. В трех дезстанциях центра (а их всего шесть) работают санпропускники для бездомных, где можно принять душ и пройти санитарную обработку от педикулеза (одежду тоже дезинфицируют). Здесь же в часы работы принимают одежду и обувь для нуждающихся.

Дезстанция 2

Улица Ижорская, 21

Понедельник – пятница, с 9:00 до 16:00

Суббота – с 9:00 до 13:00

Дезстанция 4

Нижний Сусальный переулок, 4а

Понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00

Суббота – с 8:00 до 14:00

Дезстанция 6

Ярославское шоссе, 9

Понедельник – суббота, с 9:00 до 15:00

Воскресенье – везде выходной

"Ангар спасения" православной службы помощи "Милосердие"

Фото: Агентство "Москва"

Центр, а на самом деле каркасная палатка, где бездомные едят, моются, стригутся и переодеваются, если есть во что. Здесь же работают фельдшер и социальный служащий, который помогает в восстановлении документов, отправке домой, поиске родственников и временного ночлега. Центр принимает вещи и другие пожертвования круглосуточно на улице Николоямской во дворе дома 55, необходимо только предварительно позвонить дежурному: 8-926-158-07-58.

Справедливая помощь Доктора Лизы

Благотворительную организацию в 2007 году создала врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. После ее трагического ухода, организация продолжила работу. В фокусе "Справедливой помощи" – бездомные, умирающие больные, одинокие пенсионеры и инвалиды без жилья и денег на проживание. Например, для бездомных есть две программы: "Вокзал по средам" и "Ужин по пятницам", где нуждающихся кормят, лечат и выдают одежду по сезону.

Пятницкая, 17/4, строение 1

Понедельник – четверг, с 11:00 до 18:00

Пятница – с 14:00 до 21:00

Суббота и воскресенье – выходной

Православное народное движение "Курский вокзал. Бездомные, дети"

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Несмотря на название, движение помогает бездомным всех возрастов: кормит их, выдает медикаменты (по направлению врача) и одежду. Сегодня "точки" есть на Курском и Павелецком вокзалах, но чистые вещи и предметы личной гигиены выдают только в Яковоапостольском переулке, 6. Сюда же в любое время можно приносить вещи для нуждающихся. Для ориентира: пункт расположен в вагоне-бытовке на территории Храма апостола Иакова Зеведеева. Лучше приносить одежду во время его работы: в среду или четверг с 10:00 до 17:00, но если в эти дни неудобно, то оставьте все у охранника храма, он передаст вещи волонтерам движения.

Дом трудолюбия "Ной"

Уникальный приют для бездомных, где люди с улиц получают не только еду и крышу над головой, но и возможность зарабатывать деньги. Сегодня у "Дома" 15 филиалов в Москве и области, которые содержат подопечные "Ноя" (их, кстати, 855). Несмотря на то, что здесь все трудятся и зарабатывают на жизнь самостоятельно, денег все равно не хватает, ведь в "Доме" также живут инвалиды, престарелые и дети. Поэтому "Ной" постоянно публикует на своем сайте список актуальных нужд. Сейчас необходима теплая мужская одежда. Если хотите что-то передать, сначала созвонитесь с диспетчером: 8-926-236-54-22, он сориентирует, куда подъехать.

Храмы

В Москве многие храмы практически всегда помогали бездомным, в том числе одеждой. Храмы Всех святых на Кулишках, Вознесения Господня на Гороховом поле и Живоначальной Троицы в Хохлах – места, где сегодня точно выдают вещи нуждающимся. Так что смело приносите сюда одежду. В некоторых районных церквях также принимают вещи: поспрашивайте, может быть, ехать далеко не придется.

Ксения Сергиенко