Почти 30 тысяч бездомных в Москве получили помощь за год

Бригады мобильной службы "Социальный патруль" в 2018 году помогли 29 885 бездомным в столице. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Получить горячее питание, обогрев или ночлег люди, не имеющие определенного места жительства, могут круглосуточно. Нужно лишь попасть в один из пунктов "Социального патруля". Добраться туда можно самостоятельно или с бригадой мобильной службы.
Специалисты оперативно реагируют на поступающие вызовы, а также выявляют и доставляют в социальные учреждения граждан, попавших в непростую жизненную ситуацию. Кроме того, им могут оказать первую помощь до приезда фельдшеров. Всего в "Социальном патруле" работают 80 сотрудников. Также в распоряжении службы есть 29 автомобилей.
В ведомстве уточнили, что еще один пункт оказания срочной социальной помощи бездомным открылся в Центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки на Иловайской улице. В нем нуждающиеся могут согреться и отдохнуть в любой время суток. Отапливаемое помещение, где постоянно находится дежурный администратор, рассчитано на 60 мест.
"За прошлый год сотрудники ЦСА имени Глинки оказали около одного миллиона социальных услуг. В Центр было принято около 750 человек, разработано более одной тысячи индивидуальных программ предоставления социальной помощи", – подчеркнули в пресс-службе.
В дни новогодних праздников в Москве для бездомных организовали кружки по интересам. Специально для них провели тематические лекции, концерты и праздничные чаепития.
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