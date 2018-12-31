В Москве для бездомных организуют кружки по интересам

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве на новогодние праздники организуют чаепития и экскурсии по городу для бездомных. Об этом со ссылкой на столичный департамент труда и социальной защиты сообщает Агентство "Москва".

В ГКУ ЦСА им. Е.Глинки (улица Иловайская, 2) покажут художественные фильмы и развлекательные телепередачи, проведут тематические лекции, концерты и праздничные чаепития.

Также для бездомных организуют прогулки по историческим местам города, тематические вечера и лекции, шахматно-шашечные турниры и кружки по интересам.

В службе "Социальный патруль" призвали москвичей сообщать о нуждающихся в помощи бездомных по телефонам: 8 (495) 720-15-08, 8 (499) 357-01-80.