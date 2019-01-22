Москвичей призвали жертвовать теплую одежду бездомным в холода

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Число нуждающихся в помощи бездомных людей в холода возрастает почти вдвое. В связи с этим горожан просят поделиться с ними теплыми вещами, передает Агентство "Москва" со ссылкой на специалиста по связям с общественностью православной службы помощи "Милосердие" Марию Савельеву.

По ее словам, согреть не имеющих крова людей могут теплые куртки, мужские ботинки больших размеров, теплые носки, шапки, шарфы и свитера. Привозить пожертвования можно в любое время суток, предварительно позвонив по номеру 8-926-158-07-58. Ангар спасения, где бездомные могут поесть и попить чай, находится в доме 57, строение 7 на Николоямской улице.

"В морозы особенно важно для бездомного согреться горячим чаем и просто посидеть в теплой отапливаемой палатке", – добавила Савельева, уточнив, что в морозы за помощью обращаются порядка 140 человек.

Ночь на вторник стала самой холодной за январь. Температура опустилась до 15,7 градуса ниже нуля. При этом самым холодным днем всей зимы пока остается 17 декабря. Тогда столбики термометров показали 15,9 градуса мороза.

В течение дня ожидается небольшой снег, переменная облачность и гололедица. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.