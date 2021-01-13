МЧС рассказало о работе в трех самых "замерзающих" регионах

Фото: МЧС России
В условиях аномальных холодов МЧС разворачивает пункты обогрева вблизи федеральных трасс, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Они предназначены для оказания помощи водителям и пассажирам, транспортные средства которых по каким-либо причинам не могут продолжить движение. Внутри питание, горячий чай, необходимые медикаменты, зарядные устройства", – сообщили в МЧС.
В Ульяновской области развернули 27 пунктов обогрева вблизи федеральных трасс. В ведомстве сообщили, что всего в регионе функционируют 57 мобильных и стационарных пунктов.
Кроме того, мобильные пункты обогрева развернуты в Мурманске и Апатитах. Они оборудованы на базе автомобилей повышенной проходимости. Помимо этого, девять мобильных пунктов представители МЧС подготовили к развертыванию в Ленинградской области.
"Для мониторинга обстановки с заторами планируется использовать беспилотные летательные аппараты", – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что московские социальные службы работают в усиленном режиме для оказания помощи бездомным людям. Отмечалось, что в столице работают пункты обогрева, а также базы оказания срочной социальной помощи.
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