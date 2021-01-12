Синоптик предупредил жителей ряда регионов России об "иссиня-черных" морозах

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Жителей ряда регионов России предупредили об "иссиня-черных" морозах. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Специалист пояснил, что на большей части европейской России ожидаются мощные отрицательные температурные аномалии. Подобное погодное явление закрашивается на прогностической карте иссиня-черным цветом.

"Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода", – объяснил Вильфанд.

Кроме того, холод придет в Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральных округ и юг Западной Сибири. Все эти регионы на карте закрасят синим цветом.

Вильфанд уточнил, что в последний раз подобные похолодания наблюдались пять лет назад.

"Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было", – отметил метеоролог.

По словам эксперта, воздушные массы из Сибири через Урал по нетипичной траектории направляются в центр европейской части страны. Данный процесс начался еще на прошлой неделе.

"В результате в центре европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на 6–10 градусов ниже нормы. За декаду с 12 по 21 число температура будет ниже нормы на 6–8 градусов", – подчеркнул Вильфанд.

Он заявил, что в четверг, 14 января, аномалия достигнет 7–8 градусов. При этом в пятницу и субботу температуры опустятся до минимума, а аномалия составит 10 градусов.

Синоптик добавил, что холодная погода накроет также юг европейской России.

"Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом", – заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о трескучих морозах на наступившей неделе. Он утверждал, что днем температура воздуха может опуститься до -19 градусов.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы готовы к работе в условиях аномальных морозов. Он отметил, что в городе заранее узнали о похолодании.