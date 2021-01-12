Московские соцслужбы помогут бездомным пережить холода

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Московские социальные службы работают в усиленном режиме для оказания помощи бездомным людям. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.

"Еще с 1 ноября соцслужбы, помогающие бездомным людям, перешли на усиленный режим работы. В городе работают пункты обогрева, оказания срочной соцпомощи, Центр социальной адаптации имени Глинки и четыре его филиала, а улицы патрулируют сотрудники соцзащиты и рассказывают, где можно получить поддержку", – рассказал руководитель ведомства Евгений Стружак.

В пресс-службе добавили, что бездомным людям предлагают согреться в мобильных пунктах, которые размещены на привокзальных площадях возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов, при необходимости нуждающимся также оказывают дополнительную помощь в виде еды, одежды и осмотра врачей.

В ведомстве уточнили, что люди могут рассчитывать как на помощь в виде временного пребывания в Центре соцадаптации, так и на различные социальные услуги. В частности, специалисты помогают восстановить документы, найти родственников, при необходимости помогают в оформлении регистрации, пенсии и инвалидности.

Подчеркивается, что специалисты Центра социальной адаптации имени Глинки в день обрабатывают около 300 вызовов. На них в среднем в течение часа в зависимости от загруженности дорог приезжают сотрудники мобильной бригады службы "Социальный патруль". В целом специалисты за год оказывают около миллиона социальных услуг.

Москвичам напомнили, что оказать помощь бездомному можно, позвонив в службу "Социальный патруль" по телефонам +7 (499) 357-01-80 и +7 (495) 720-15-08.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы продержатся в столичном регионе всю неделю. Синоптики отмечали, что в выходные дневная температура составит -15... -20 градусов, в ночное время суток – от -19 до -24 градусов.