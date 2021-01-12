Дерматолог рассказала, как защитить кожу лица и рук в холода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова рассказала Москве 24, как защитить кожу лица и рук в холода.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в середине недели температура воздуха в столице опустится до -24 градусов. Далее, по словам синоптика, существенно теплеть не будет: ночная температура составит -15... -20 градусов. Ожидать "жары" днем тоже не стоит, подчеркнул Вильфанд.
"Холод старит кожу очень сильно. На кожу лица в принципе наносить какие-то защитные средства необязательно, но есть различные крема-барьеры, в частности детские", – объяснила дерматолог.
Чтобы не повредить кожу рук, Константинова порекомендовала носить теплые варежки и использовать кремы. "Увлажняющий можно на ночь использовать, днем лучше наносить питательные, более жирные. По желанию можно делать маски для рук, если сохнут", – сказала специалист.
Дерматолог также подчеркнула, что в такие холода можно получить обморожение, чаще всего пальцев рук, ног и ушей. "Если заметили, что кожа отслаивается и обморожение произошло, то самое первое, что нужно сделать, это обратиться к врачу. Самостоятельно не лечить", – подытожила Константинова.
Ранее врач клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета Николай Арсентьев заявил, что менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно. Кроме того, чтобы избежать проблем с кожей, следует каждые 30 минут давать лицу дышать.
По словам специалиста, при ношении маски в мороз происходит эффект парника. Проще говоря, из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха появляется конденсат. В связи с этим Арсентьев рекомендует нанести легкий крем, который подходит под тип кожи человека, перед использованием маски.
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