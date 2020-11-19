Врач назвала главное средство по уходу за руками во время пандемии

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В связи с необходимостью регулярно обрабатывать руки антисептиком из-за пандемии коронавируса на кожу следует наносить эмоленты – косметические средства, которые сочетают в себе смягчающие, увлажняющие, регенерирующие компоненты. Об этом рассказала врач общей практики Ирина Добрецова, сообщает News.ru.

По ее словам, это могут быть кремы, лосьоны, мази, заменители мыла.

Добрецова пояснила, что такие средства можно купить в аптеках. Обычно их применяют при атоническом дерматите, однако в нынешних условиях эмоленты можно использовать для восстановления защитного барьера, который нарушают дезинфицирующие средства.

"Особенно это актуально сейчас, когда поменялся сезон, наступили холода. Из-за низких температур и ветра кожа становится еще более сухая и раздраженная. А антисептик ее портит еще больше", – отметила Добрецова.

По ее словам, ситуацию усугубляет ношение резиновых перчаток, которые необходимо надевать в общественном транспорте.

Ранее доктор медицинских наук Ольга Ершова рассказала, что использование антисептика после мытья рук мылом оказывает негативное влияние на кожу и может вызвать контактный дерматит. Она посоветовала разделять мытье рук и их обработку антисептиком, а также использовать дезинфицирующие средства с увлажняющими кожу веществами.

Кроме того, врачи-дерматологи указали, что антисептики для рук нужно применять с оглядкой на тип кожи, а также стараться наносить их не часто и пользоваться кремами.

Для того чтобы не пересушивать кожу, стоит выбирать антисептики, в составе которых содержится глицерин, экстракт алоэ, а также дезинфицирующие средства с меньшим содержанием спирта.