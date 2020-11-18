Врач предупредила об опасности обработки рук антисептиком после их мытья с мылом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Использование антисептика после мытья рук мылом оказывает негативное влияние на кожу и может вызвать контактный дерматит. Об этом "Российской газете" сообщила доктор медицинских наук Ольга Ершова.

"Проблема в том, что при одновременном использовании мыла и антисептика происходит агрессивное воздействие на липидный кожный слой, а вода способствует его вымыванию", – заявила Ершова.

Она посоветовала разделять мытье рук и их обработку антисептиком, а также использовать дезинфицирующие средства с увлажняющими кожу веществами.

По данным Оперативного штаба, в Москве за последние сутки было выявлено 4 174 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели за день более 5,5 тысячи человек.