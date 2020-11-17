Роспотребнадзор рекомендовал обрабатывать мобильный телефон антисептиками

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Роспотребнадзор рассказал, что мобильный телефон может являться одним из главных источников бактерий и вирусов.

В частности, он может стать переносчиком возбудителей гриппа, коронавируса и других вирусных респираторных инфекций, говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы избежать заражения, в ведомстве советовали после посещения общественных мест тщательно мыть руки и насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем.

Сам телефон следует регулярно обрабатывать антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.

"Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него)", – отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями ранее узнали, как долго коронавирус может оставаться на поверхности банкнот, металлических поручней и смартфонов. Специалисты отмечали, что вирус может быть активен на них в течение месяца.