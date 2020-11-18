Россиянам рассказали, как избежать заражения COVID-19 в личном автомобиле

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Для минимизации риска заражения коронавирусом в своем автомобиле в первую очередь следует пускать в салон только членов семьи, рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин. Об этом сообщает News.ru.

Если подвезти кого-то необходимо, то это нужно делать в медицинской маске, после чего автомобиль необходимо проветрить, уточнил специалист. Также, по его словам, все поверхности нужно обработать дезинфицирующими средствами, которые можно найти в автомагазине.

Обеззаразить салон автомобиля также поможет портативный ионизатор, но после его использования машину следует проветрить, подчеркнул эксперт.

Также Кондрахин заявил, что автомобилистам, которые не надевают перчатки в общественных местах, нужно обрабатывать руль антисептиками после каждой поездки.

"Если человек носит в общественных местах перчатки, то он может снять средство индивидуальной защиты после того, как сядет в автомобиль, и прикасаться ко всему уже чистыми руками", – рассказал Кондрахин.

При этом эксперт рекомендовал делать дезинфекцию и уборку в салоне автомобиля самостоятельно.

Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков призвал россиян молчать из-за COVID-19. По его словам, люди с коронавирусом при дыхании распространяют вирусные частицы в окружающее пространство, но в то же время при разговоре их больше. По словам Тимакова, в таком случае соблюдение безопасной дистанции может быть неэффективно.

В России за последние сутки выявили 20 985 случаев коронавируса. На Москву пришлось 4 174 случая, на Санкт-Петербург – 2 215, на Московскую область – 864.

