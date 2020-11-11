Врач рассказал о тенденции к омоложению тяжелых пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичи старше 30 лет стали чаще попадать в палаты для пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии, рассказал главный врач больницы имени Иноземцева, руководитель резервного госпиталя в "Сокольниках" Александр Митичкин.

По его словам, это обусловлено тем, что молодые люди продолжают ходить на работу с симптомами COVID-19 и вовремя не обращаются к врачу.

"К сожалению, имеется тенденция к омоложению тяжелых пациентов. Если весной это были в основном люди пожилого возраста, то сейчас в палатах интенсивной терапии мы видим пациентов и 30 плюс", – приводит слова Митичкина Агентство "Москва".

При этом медик отметил, что большую часть пациентов с коронавирусом составляют люди старше 50 лет.

За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай COVID-19. Без клинических проявлений болезни выявили 4 932 (24,9%) случая. Всего в РФ зарегистрировано 1 836 960 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в России рост заболеваемости COVID-19 может продолжиться еще как минимум 7–10 дней. По ее словам, с приходом холодов зачастую циркуляция респираторных вирусов становится не такой активной.

