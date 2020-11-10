В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России рост заболеваемости COVID-19 может продолжиться еще как минимум 7–10 дней, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эпидемиолога, с приходом холодов зачастую циркуляция респираторных вирусов становится не такой активной, однако SARS-CoV2 новый, поэтому пока непонятно, как он себя поведет.
Пшеничная подчеркнула, что на эпидемиологический процесс влияет множество факторов. Это и соблюдение мер профилактики, погода, сезонные заболевания и другое.
"Следует понять, что игнорирование элементарных мер профилактики позволяет вирусу беспрепятственно циркулировать среди населения, приводя к росту как заболеваемости, так и числа госпитализаций", – заявила Пшеничная.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,254 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 817 109 случаев COVID-19, вылечился 1 350 741 человек, скончался 31 161.
Ранее сообщалось, что страховые полисы от коронавируса начали набирать популярность в связи с новой вспышкой заболевания. По словам работников данной сферы, летом был замечен низкий спрос на услугу.
В зависимости от компании стоимость таких полисов может варьироваться от 1,8 до 8,4 тысячи рублей. В основном они предполагают компенсацию в случае заболевания (от 20 до 110 тысяч рублей), лечения, смерти (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей).
Назван среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в России
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