Россиян призвали молчать из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков призвал россиян молчать из-за коронавируса.

В интервью радио Sputnik он пояснил, что люди с коронавирусом при дыхании в любом случае распространяют вирусные частицы в окружающее пространство, но в то же время при разговоре их больше. Все дело в том, что, когда человек общается, он выдыхает воздух с гораздо большей силой.

По словам Тимакова, в таком случае может быть неэффективна социальная дистанция в 1,5 метра без маски. В момент, когда в воздухе висит COVID-19, увеличивается вирусная нагрузка, добавил он. И поэтому напомнил, что говорить желательно в маске.

Также Тимаков призвал горожан не спорить с нарушителями масочного режима и устраивать перепалки по этому поводу. Он пояснил, что в этом случае выделяется еще больше вируса, чем если бы нарушители тихо стояли в толпе без маски, а остальные были бы в масках.

Ранее вирусолог объяснил, почему переболевшим коронавирусом нужно носить маски. Эксперт отмечал, что такая мера позволит не приносить дискомфорта и опасения заразиться окружающим.

За последние сутки в России подтвердили 21 983 новых случая коронавируса. Из них 5 494 случая не имели клинических проявлений болезни.