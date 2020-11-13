В России подтвердили 21 983 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 21 983 новых случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. Без клинических проявлений болезни зафиксировано 5 494 (25,0%) случая.

В Москве диагностировали 5 974 случая, в Санкт-Петербурге – 1 756, в Московской области – 760, в Нижегородской области – 433, в Карелии – 378, Архангельской области – 339, в Красноярском крае – 330, в Свердловской области – 321, в Воронежской области – 312, Ростовской области – 310, Хабаровском крае – 264, Иркутской области – 261, Забайкальском крае – 258.

Всего в РФ зарегистрирован 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Дагестане (0,6%), Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл, Республике Татарстан (0,7%).

За последние сутки подтверждено 411 летальных случаев. Всего по стране с начала пандемии умерли 32 443 человека. За сутки выписаны 18 735 человек, за весь период в России выздоровели 1 406 903 человека.

Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предположил, что в России рост новых случаев коронавируса будет продолжаться еще в течение месяца. Он добавил, что при несоблюдении рекомендаций по профилактике COVID-19 число заболевших за сутки может превысить 22 тысячи человек.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в свою очередь, заявил, что темпы распространения коронавируса начнут снижаться после образовавшегося иммунитета к вирусу у трети населения.

