В России подтвердили 21 983 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 21 983 новых случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу. Без клинических проявлений болезни зафиксировано 5 494 (25,0%) случая.
В Москве диагностировали 5 974 случая, в Санкт-Петербурге – 1 756, в Московской области – 760, в Нижегородской области – 433, в Карелии – 378, Архангельской области – 339, в Красноярском крае – 330, в Свердловской области – 321, в Воронежской области – 312, Ростовской области – 310, Хабаровском крае – 264, Иркутской области – 261, Забайкальском крае – 258.
Всего в РФ зарегистрирован 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Дагестане (0,6%), Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл, Республике Татарстан (0,7%).
За последние сутки подтверждено 411 летальных случаев. Всего по стране с начала пандемии умерли 32 443 человека. За сутки выписаны 18 735 человек, за весь период в России выздоровели 1 406 903 человека.
Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предположил, что в России рост новых случаев коронавируса будет продолжаться еще в течение месяца. Он добавил, что при несоблюдении рекомендаций по профилактике COVID-19 число заболевших за сутки может превысить 22 тысячи человек.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в свою очередь, заявил, что темпы распространения коронавируса начнут снижаться после образовавшегося иммунитета к вирусу у трети населения.
Собянин заявил о растущем числе госпитализаций пациентов с коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: