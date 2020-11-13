Эпидемиолог назвал условие снижения темпов распространения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что темпы распространения коронавируса начнут снижаться после образовавшегося иммунитета к вирусу у трети населения. Об этом сообщает РИА Новости.
"Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Серьезное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет", – сказал Горелов.
Специалист подчеркнул, что во многом на снижение распространения вируса сказывается соблюдение горожанами мер профилактики. Он отметил, что в период пандемии нужно в целях личной безопасности носить маску, соблюдать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома.
Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предположил, что в России рост новых случаев коронавируса будет продолжаться еще в течение месяца. Он добавил, что при несоблюдении рекомендаций по профилактике COVID-19 число заболевших за сутки может превысить 22 тысячи человек.
В России за прошедшие сутки подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений зафиксирован 5 571 случай (25,8%). На Москву пришлось 5 997 случаев. Всего в стране зафиксировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавируса.
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