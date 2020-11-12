Собянин оценил вероятность введения полного локдауна в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Москва старается избежать полного локдауна, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы видим, какие последние решения начали принимать в зарубежных странах. Это полные локдауны, комендантские часы, чрезвычайное положение, закрытие всех предприятий в ряде стран и так далее", – сказал он.

Мэр подчеркнул, что власти Москвы стараются избежать подобных решений, принимая своевременные шаги по частичным ограничениям, по жестким требованиям к масочному режиму и по развитию больничной сети.

Глава города надеется, что такими решениями столица не допустит развития событий, как в Европе.

Сергей Собянин сообщил, что с 13 ноября до 15 января рестораны, кафе и ночные развлекательные заведения не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. В новогоднюю ночь московские рестораны также не будут работать.

За последние сутки в Москве госпитализированы 1 426 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 371 человек. В столице за последние сутки подтверждено 5 997 новых случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

В России за последние сутки подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавируса.

За последние 24 часа в РФ вылечились от коронавируса 18 811 человек, скончались 439 человек. За все время пандемии выздоровели 1 388 168 человек, умерли 32 032 человека.

