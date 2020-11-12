В России подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Без клинических проявлений зафиксирован 5 571 случай (25,8%), сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 5 997 случаев, на Санкт-Петербург – 1 667, на Московскую область – 729, на Нижегородскую область – 421, на Архангельскую область – 340, на Красноярский край – 329, на Свердловскую область – 314, на Воронежскую область – 309, на Ростовскую область – 305, на Карелию – 301.

Всего в России зафиксировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавируса. Наименьшие темпы прироста в настоящее время зарегистрированы в Дагестане, Татарстане, Ханты-Мансийском АО, Марий Эл, Чувашии.

За последние 24 часа в России вылечились от коронавируса 18 811 человек, скончались 439 человек. За все время пандемии выздоровело 1 388 168 человек, умерли 32 032 человека.

Ранее стало известно, что глав российских регионов обязали создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому. Также им поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.

