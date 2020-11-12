Гинцбург назвал главную трудность в борьбе с COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что трудность борьбы с коронавирусом вызвана локализацией его очагов. Об этом сообщает ТАСС.
"Для нашей страны эта инфекция начиналась как завозная, то есть основным источником инфекции были аэропорты. <…> Эпидпроцесс перешел из завозного, он локализовался, почему сейчас так и трудно бороться", – рассказал Гинцбург.
По его словам, на первой стадии распространения вируса страна успешно боролась с ним, блокируя пути передачи. Сейчас, как отметил специалист, их остановить практически невозможно, потому что образовалось много собственных локальных очагов.
Накануне Гинцбург рассказал, что массовая вакцинация "Спутником V" может начаться в начале следующего года. По его словам, принять участие в ней смогут все россияне вне зависимости от профессии. Он уточнил, что в январе – феврале планируют отгружать ежемесячно порядка 5–6 миллионов доз.
На базе российского Центра имени Гамалеи была создана первая в мире вакцина от COVID-19. Эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%.
В Центре имени Гамалеи рассказали, как будет проходить вакцинация от коронавируса
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