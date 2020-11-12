Глав регионов РФ обязали ввести резервные койки для пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глав российских регионов обязали создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому. Поручения опубликованы на сайте кабмина.

Также им поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.

Главы регионов предоставят в Минздрав информацию по указанным вопросам до 16 ноября, далее – еженедельно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что проблемы с коечным фондом наблюдаются в 17 регионах России. Наибольшая занятность коек – более 95% – наблюдается в Хакасии, Чувашии, Ивановской области и Еврейской АО.

Также вице-премьер сообщала, что ситуация с распространением коронавируса нестабильна в 18 регионах России. Она подчеркивала, что в субъектах ситуация различается.