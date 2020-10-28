Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом нестабильна в 18 регионах РФ

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Ситуация с распространением коронавируса нестабильна в 18 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Она подчеркнула, что в регионах ситуация различается. В частности, на конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста новых пациентов с COVID-19. В 29 регионах ситуация относительно стабильная, при этом в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания.

Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает осложняться. В 16 регионах занято более 90% больничных коек для пациентов с коронавирусом. В целом по стране свободны 19,1% коек.

"Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно", – заявила она.

Ранее Владимир Путин поручил направить комиссии в регионы для изучения ситуации по COVID-19. Он отметил, что комиссии должны оценить жалобы, посвященные работе по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что принятые меры и ситуация в здравоохранении позволяют России чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы. Он подчеркнул, что в стране придерживаются принципа, согласно которому на первом месте стоит жизнь и безопасность людей.

