В Кремле оценили ситуацию в здравоохранении РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Принятые меры и ситуация в здравоохранении позволяют России чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в стране придерживаются принципа, согласно которому на первом месте стоит жизнь и безопасность людей. Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, принято ли принципиальное решение не останавливать экономику на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.
"Работает штаб, работают регионы. Принимают решение в зависимости от того, как развивается ситуация. Но, как мы говорим и говорили уже неоднократно, принятые ранее меры позволяют увереннее гораздо себя чувствовать, чем в предыдущие месяцы", – заявил представитель Кремля.
В Москве подтверждено 3 670 новых случаев COVID-19. За последние сутки госпитализированы 1 202 пациента с коронавирусом. Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 45,2% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 31,9%.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 43,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,157 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 563 976 случаев COVID-19, вылечился 1 171 301 человек, скончались 26 935.
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