В Кремле заявили, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем

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Ситуация с коронавирусом в России напряженная, однако находится под контролем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Действительно, ситуация по контролем – она нелегкая, она напряженная, но она под контролем", – отметил Песков.

Он добавил, что в регионах предприняли заблаговременные меры по подготовке к возможному продлению пандемии. Песков подчеркнул, что работа по ситуации с коронавирусом с администрациями субъектов РФ налажена правительственным Оперштабом.

"И там, где какие-то точки натяжения возникают, там принимаются особенные меры", – подчеркнул Песков.

За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за все время пандемии в РФ зарегистрировали 1 480 646 заболевших COVID-19. 1 119 251 пациент вылечился от коронавируса, 25 525 скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно заявила, что эпидемиологическая ситуация в России является напряженной. В то же время, по ее словам, лечение заболевших коронавирусом в РФ выходит на новый уровень. Попова подчеркнула, что в стране имеются необходимые средства диагностики и койки для инфицированных COVID-19.