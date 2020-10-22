Попова считает, что эпидемиологическая ситуация в России напряженная

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России эпидемиологическая ситуация является напряженной. Об этом она сообщила по итогам визита в Ростовскую область.

"Ситуация в целом в мире крайне сложная, безусловно, напряженная в Российской Федерации", – отметила она.

Попова также добавила, что сегодня лечение больных коронавирусом выходит на новый уровень. В стране готовы необходимые средства диагностики и койки для пациентов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не планируется вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. По словам главы государства, такие планы по борьбе с COVID-19 в правительстве не рассматриваются.

За последние сутки в России подтвердили 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. В 4 116 (25,8%) из них не было клинических проявлений.