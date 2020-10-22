МИД предупредил об опасности второй волны коронавируса

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вторая волна пандемии COVID-19 может быть сильнее первой. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что это касается ситуации во всем мире.

"Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой. Взрывной рост заболеваемости повсеместный", – поделилась опасениями Захарова.

Ранее стало известно, что в Испании число инфицированных коронавирусом превысило 1 миллиона человек. Города Бургос и Аранда-де-Дуэро изолировали в связи с ростом числа заболеваний COVID-19.

В начале октября правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 40,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,121 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 463 306 случаев COVID-19, вылечились 1 107 988 человек, скончались 25 242.