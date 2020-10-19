В Испании еще два города изолируют из-за коронавируса

Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Испанские города Бургос и Аранда-де-Дуэро изолируют в связи с ростом числа заболеваний COVID-19. Об этом сообщил телеканал 24 Horas.

Мэр Бургоса Даниэль де ла Роса рассказал, что с 21 октября в течение 14 дней местным жителям будет запрещено покидать город, также устанавливается запрет на въезд в него без уважительных причин. К таким относятся поездка на работу, учебу и в больницу.

Ограничения коснутся и магазинов, ресторанов, баров. Последним двум будет запрещено обслуживать посетителей после 22:00.

Мэр призвал граждан неукоснительно выполнять предписанные властями меры профилактики и не покидать дома без острой на то необходимости. Он подчеркнул, что сейчас ситуация складывается "почти такая же, как была в марте и апреле".

Ранее сообщалось, что правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид, чтобы замедлить распространение COVID-19. Власти сообщали, что введение режима позволит ограничить въезд и выезд из столицы Испании и еще девяти населенных пунктов.

