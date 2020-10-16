Жителям Лондона из-за COVID-19 запретили ходить друг к другу в гости

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В Лондоне ввели дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Соединенного Королевства Мэтта Хэнкока.

"В Лондоне количество заражений удваивается каждую неделю. Мы должны действовать сейчас, чтобы не вводить более жесткие меры в дальнейшем... В консультациях с мэром и местными властями мы пришли к мнению о том, что Лондон должен быть помещен на уровень "высокий" (второй уровень в шкале)", – сказал глава Минздрава.

Он пояснил, что вторая ступень предусматривает запрет на любые встречи в помещениях с лицами, не проживающими в одной квартире. Также жителям запрещено собираться на улице группами более шести человек. Власти также советовали гражданам воздержаться от поездок на общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид, чтобы замедлить распространение COVID-19. Власти сообщали, что введение режима позволит ограничить на въезд и выезд из столицы Испании и еще девяти населенных пунктов.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 38,3 миллиона случаев коронавирусной инфекции, свыше 1,089 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 369 313 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

