Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 1 млн человек

13:04
Фото: AP Photo/Bernat Armangue
В Испании с момента распространения коронавируса выявлено 1 005 295 случаев заболевания. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения страны.
Таким образом, Испания стала шестой страной в мире и первой в ЕС, где выявлено более миллиона случаев COVID-19. Во вторник, 20 октября, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 988 322.
Ранее сообщалось, что испанские города Бургос и Аранда-де-Дуэро изолировали в связи с ростом числа заболеваний COVID-19. Мэр Бургоса Даниэль де ла Роса рассказал, что с 21 октября в течение 14 дней местным жителям запрещено покидать город, также установлен запрет на въезд без уважительных причин. К таким относятся поездка на работу, учебу и в больницу.
В начале октября правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид, чтобы замедлить распространение COVID-19. Власти сообщали, что введение режима позволит ограничить въезд и выезд из столицы Испании и еще девяти населенных пунктов.
Новости мира за 20 октября: число случаев заболевания COVID-19 на планете превысило 40 млн
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: