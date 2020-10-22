Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 1 млн человек

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В Испании с момента распространения коронавируса выявлено 1 005 295 случаев заболевания. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения страны.

Таким образом, Испания стала шестой страной в мире и первой в ЕС, где выявлено более миллиона случаев COVID-19. Во вторник, 20 октября, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 988 322.

Ранее сообщалось, что испанские города Бургос и Аранда-де-Дуэро изолировали в связи с ростом числа заболеваний COVID-19. Мэр Бургоса Даниэль де ла Роса рассказал, что с 21 октября в течение 14 дней местным жителям запрещено покидать город, также установлен запрет на въезд без уважительных причин. К таким относятся поездка на работу, учебу и в больницу.

В начале октября правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид, чтобы замедлить распространение COVID-19. Власти сообщали, что введение режима позволит ограничить въезд и выезд из столицы Испании и еще девяти населенных пунктов.

