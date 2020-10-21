Таиланд продлевает режим ЧП в связи с COVID-19 до 30 ноября

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В Таиланде режим чрезвычайного положения продлили еще на месяц, до 30 ноября. Ранее он был введен из-за пандемии коронавируса с 26 марта. Данное решение опубликовано на официальной странице Национального центра по борьбе с COVID-19 в Facebook.

Уточняется, что режим объявляется в Таиланде седьмой раз. ЧП не предполагает прямых ограничений и других мер борьбы с инфекцией. Они принимаются и отменяются решениями Центра по борьбе с распространением инфекции, созданного в рамках этого режима.

Как рассказал премьер-министр Чан-Оча, в случае новых вспышек болезни режим позволяет властям оперативно принимать решения и действовать с адекватной скоростью в обход бюрократических процедур.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии решили поднять уровень эпидемиологической опасности в стране до максимального, ужесточив карантинные ограничения. Пятый уровень эпидемиологической опасности начал действовать с 21 октября и продлится шесть недель. Затем будет принято решение о дальнейших действиях.