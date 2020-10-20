В Ирландии ввели шестинедельный карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19

10:45
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Власти Ирландии решили поднять уровень эпидемиологической опасности в стране до максимального, ужесточив карантинные ограничения, сообщает телеканал RTE.
Пятый уровень эпидемиологической опасности начнет действовать с 21 октября и продлится шесть недель. Затем будет принято решение о дальнейших действиях.
При нынешнем карантине останутся открытыми детские сады, школы и строительные объекты. Ирландцам предписано ограничить контакты близким семейным кругом.
В стране закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекратят работу парикмахерские, салоны красоты, фитнес- и спортивные клубы.
Продолжать тренировки смогут только профессиональные спортсмены и дети в возрасте до 15 лет. Предприятия общепита будут продавать еду и напитки навынос или с доставкой на дом.
Гражданам разрешат передвигаться лишь в радиусе 5 километров от дома.
На 19 октября в Ирландии зафиксировано 1 283 новых случая инфицирования коронавирусом, за весь период пандемии заразились 49 962 человека.
Число госпитализированных пациентов с коронавирусом за последние четыре недели выросло с 75 до 298. За последние сутки умерли три человека, всего – 1 852 человека.
Испанские города Бургос и Аранда-де-Дуэро изолируют в связи с ростом числа заболеваний COVID-19. В частности, жителям Бургоса в течение 14 дней будет запрещено покидать город, также устанавливается запрет на въезд без уважительных причин.
До этого правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид, чтобы замедлить распространение COVID-19.
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