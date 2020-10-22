Телеведущий Михаил Шац заразился COVID-19

Фото: instagram.com/mikhailshats

Российский телеведущий Михаил Шац заразился коронавирусной инфекцией. Об этом шоумен написал на своей странице в Instagram.

"Мой 2020 был бы неполным без этой болезни. Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы в Коммунарке. Не болейте. Всем пис и социальная дистанция", – написал Шац.

Ранее с коронавирусом госпитализировали актера Гошу Куценко. Он заявил, что из-за болезни переносится спектакль Love Letters, запланированный на 21 и 22 октября.

Также стало известно, что коронавирусом заболела актриса Кристина Асмус. Она рассказала, что на протяжении трех дней у нее была температура выше 39 градусов.