В МГТУ имени Баумана рассказали об устранении нарушений по профилактике COVID-19

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Все нарушения мер профилактики коронавируса, выявленные Роспотребнадзором, устранены. Об этом сообщили на официальном сайте МГТУ имени Баумана.

В образовательном учреждении объяснили, что в столовых и местах общего пользования увеличено число автономных ультрафиолетовых стерилизаторов. Кроме того, в помещениях вуза появилась разметка для соблюдения соцдистанции и был усилен контроль за масочным режимом.

"Мы очень тщательно относимся к содержанию университета, следим за его чистотой и порядком. Сегодня мы проводим тотальную дезинфекцию нескольких корпусов, все необходимые профилактические работы, чтобы повысить безопасность очного обучения наших студентов и преподавателей", – подчеркнул ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров.

Университет может возобновить работу в очном режиме, если Роспотребнадзор выдаст положительное заключение по итогам новой проверки.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу МГТУ имени Баумана из-за нарушений мер профилактики коронавируса. В образовательном учреждении также зафиксировали всплеск заболеваемости.

