В МГТУ имени Баумана рассказали об устранении нарушений по профилактике COVID-19

14:09
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Все нарушения мер профилактики коронавируса, выявленные Роспотребнадзором, устранены. Об этом сообщили на официальном сайте МГТУ имени Баумана.
В образовательном учреждении объяснили, что в столовых и местах общего пользования увеличено число автономных ультрафиолетовых стерилизаторов. Кроме того, в помещениях вуза появилась разметка для соблюдения соцдистанции и был усилен контроль за масочным режимом.
"Мы очень тщательно относимся к содержанию университета, следим за его чистотой и порядком. Сегодня мы проводим тотальную дезинфекцию нескольких корпусов, все необходимые профилактические работы, чтобы повысить безопасность очного обучения наших студентов и преподавателей", – подчеркнул ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров.
Университет может возобновить работу в очном режиме, если Роспотребнадзор выдаст положительное заключение по итогам новой проверки.
Ранее Роспотребнадзор приостановил работу МГТУ имени Баумана из-за нарушений мер профилактики коронавируса. В образовательном учреждении также зафиксировали всплеск заболеваемости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: