Специалисты проведут дезинфекцию в трех корпусах МГТУ имени Баумана

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21-23 октября специалисты проведут профилактическую обработку дезинфицирующими средствами в главном учебном, учебно-лабораторном и корпусе факультета "специальное машиностроение" Московского государственного технического университета имени Баумана. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информационной и молодежной политики вуза Марину Добринец.

"Во время обработки в учебных корпусах будут отменены занятия и перераспределены на последующие дни, что позволит не нарушить образовательный процесс", – пояснила она.

Добринец также добавила, что в других корпусах занятия будут проводиться в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Московском государственном техническом университете имени Баумана выявлены рост заболеваемости коронавирусом среди студентов и ряд нарушений мер профилактики COVID-19. В связи с чем Роспотребнадзор принял решение приостановить работу учебного заведения.